Bil descobre que peões falaram sobre o tamanho de seu pênis e reage

“Ninguém nunca reclamou, não. Tá de boa! Acho que eu vou no médico do Tiago (Piquilo)”, brincou.

Em outro momento, Rico conversou com o ex-BBB e confessou que também já havia comentado sobre o tamanho da parte íntima do peão.

“A cobra caninana aqui fala de todo mundo aqui na casa! Você não presta! Preconceituosa! Fala de todo mundo e quer dizer que eu falo? Vamos começar a fazer um dossiê do povo que tu falou? Vamos começar por quem? Pelo Bil? Eu começo pelo Bil. Do pinto pequeno? Pela Mileide, a mulher que planejou cinco anos para ter um filho e é capaz de fazer qualquer coisa?”, disparou o humorista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.