Bil, Dayane e Mussunzinho se encaram na 2ª roça em 'A Fazenda'; veja vídeo

Com a vitória de Gui Araujo na prova do fazendeiro, Bil Araújo, Dayane Mello e Mussunzinho foram confirmados na segunda roça de "A Fazenda 13" (RecordTV). Assim, os peões da berlinda ganharam a chance de pedir ajuda do público para seguirem na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão no reality show.

Por ordem alfabética, Bil Araújo pediu ajuda do público para conseguir ir longe em seu terceiro programa de confinamento em 2021 e garantiu que está lutando sem 'roubar o sonho de ninguém'.

"Isso aqui é mais um sonho pra mim. É o terceiro que eu já estou participando. Pelas minhas experiências, acho que estou me saindo muito bem no jogo e espero contar com vocês que votem pra ficar. Tô dando o meu máximo aqui, sendo eu e não quero roubar sonho de ninguém".