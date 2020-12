Biel se descontrola após ser chamado por produção e dispara xingamentos

A “Festa Share” em A Fazenda 12 terminou sem atritos entre os peões, mas com um confusão envolvendo Biel e a produção do reality.

Após a festa, Biel e Tays foram tomar banho e logo depois o cantor foi chamado pela produção: “Atenção, Biel. Dirija-se ao closet para a troca do seu microfone”.

O funkeiro entrou no cômodo tranquilo, mas logo depois sai transtornado. “Oh, cara***. Vai querer meter o louco pra cima de 'nóis'. Meu ovo”, disparou. “Você não fala isso!”, pediu Tays.

Em seguida, Biel volta a ser chamado pela produção, mas a câmera do Play Plus corta a imagem. Apesar disso, é possível ouvir o cantor xingando novamente a produção: “Otário do cara***. Vai tomar no c*”.

BIEL EXPULSO

Claramente barulhos dele quebrando algo, e as câmeras omitindo. As regras têm que ser aplicadas. Além de que esfregou bolo na cara da Tays, e ela ficou toda constrangida. Vão esclarecer ou fingir que não aconteceu?@rocarelli @marcosmion pic.twitter.com/PhcIG8H8kn — suárez. viuvo da miss (@wicklord_) December 5, 2020

Tays então diz que o ocorrido no closet não era para Biel, mas o cantor continuou inconformado. “Você não ouviu o que ele falou? (...) Fica gritando comigo, cara. Estavam falando com quem então?”, rebateu.