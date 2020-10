Biel, Narizinho ou Tays? Enquete aponta quem deve ser eliminado

"A Fazenda 12" pode ter uma eliminação acirrada na noite desta quinta-feira (15), pelo menos de acordo com as enquetes que tentam prever quem o público mais quer tirar do reality show. Estão na roça Biel, Carol Narizinho e Tays Reis.

Conforme a enquete do "Notícias da TV", o parcial do questionário mostra que os que mais correm perigo de sair são o casal Biel e Tays, sendo a dona do hit "Metralhadora" a que menos teve preferência dos internautas na votação específica.

O funkeiro aparece com 33,59% da preferência do público para ficar, enquanto ela com 32,70%. Carol Narizinho aparece com menos chances de sair.

A enquete do site Uol aponta que Biel e Carol podem de fato brigar pela permanência, sendo Tays a menos querida na enquete, correndo maior risco de ser eliminada.

A votação, no entanto, depende da movimentação dos fãs no site da Record. A eliminação acontece nesta quinta-feira.