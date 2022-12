Bárbara Borges vence "roça falsa" de A Fazenda com 52,32%

No espaço afastado, Babi deve ter acesso exclusivo a câmeras da casa e poderá acompanhar o que os demais peões conversam. Ela ainda poderá escolher dois peões para visitá-la e retorna para casa no sábado (3), caso os visitantes não revelem que a roça foi falsa.

Babi venceu a #EliminaçãoFalsa e está no Rancho do Fazendeiro #EliminaçãoFalsa pic.twitter.com/fxUeMOM4UW

Em votação recorde na roça falsa de “A Fazenda”, Bárbara Borges levou a melhor e foi a escolhida com 52,32% dos votos do público para ir para o Rancho do Fazendeiro. A atriz levou um susto ao receber a notícia e comemorou a vitória.

