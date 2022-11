Babi é ameaçada por Deolane e diz que pretende desistir de A Fazenda

Ela falou sobre Deolane: "Uma mulher que tem não sei quantos seguidores, que tem a influência que ela tem, que tem o poder que ela tem. E tá fazendo todo tipo de ameaça aqui dentro. A violência! E de dizer que não vai dar em nada! Eu não vou ter a paz, a tranquilidade, não vou ter proteção. Eu que me vire. Aí depois qualquer coisa que acontecer é isso, eu que me vire", disse a peoa.

"Eu vou ter que realmente botar na balança, eu não sei. Não tá compensando, não tá compensando. E o programa não vai me dar o que pra mim é mais valioso do que R$1,5 milhão: proteção. Não vai me dar! Eu nem sei até onde eu vou", disse Babi. Iran concordou: "Sai com o psicológico abalado, vai gastar um milhão e meio pra te proteger", disse ele.

