Após barraco, adm de Deolane expõe mensagens enviadas por Deborah no Instagram

Nos prints, Deborah manda várias mensagens para Deolane, que responde poucas delas e sem muita empolgação. A ruiva segue pedindo para que as duas marquem de se ver, pede que Deolane confirme presença em sua festa e também diz: "Vamos marcar algum churrasco né! Beijos no coração, amo você".

As duas entraram se dando bem em "A Fazenda 14", mas logo se tornaram arqui-inimigas, fazendo um barraco com vários episódios.

Após Deolane Bezerra pedir para que sua equipe mostrasse prints seus da conversa que mantinha com Deborah Albuquerque no Instagram, os administradores do perfil obedeceram e mostraram as 'provas' da ruiva mandando até "eu te amo" para a 'doutora'.

