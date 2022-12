André, Bárbara, Bia e Moranguinho estão na roça na reta final de A Fazenda

Faltando menos de 10 dias para a grande final, o jogo vai ser diferente após saída de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros. André Marinho, Bárbara Borges, Bia Miranda e Moranguinho estão na roça. Porém, o jogo ainda pode mudar para um deles —- menos para Bia, vetada de realizar na quarta-feira, a prova do fazendeiro da edição.

Pelé Milflows, o fazendeiro da semana indicou Bia para o primeiro banquinho. Com poucas opões de votos na casa e Bia com Moranguinho na baia, André foi o mais votado, com 4 votos para ocupar o segundo banquinho da roça. André Marinho entregou o poder amarelo para Iran. Nesta semana, o poder transformou o terceiro banquinho em quem 'sobrasse no resta um'. Com isso, Moranguinho foi para o terceiro banco. Com o poder vermelho, André escolheu o último ocupante da roça, Bárbara foi sua indicação. Ele precisou escolher entra ela e Iran Malfitano. A atriz tirou a chance de Bia fazer a prova do fazendeiro.