Aline, Rico, Valentina e Solange formam a roça em A Fazenda 13

A formação da nona roça de "A Fazenda 13" (RecordTV) começou ainda no domingo. Dynho Alves venceu a prova de fogo e tomou posse do lampião dos poderes. E neste semana teve mais, uma dinâmica — ainda no domingo, distribuiu alguns poderes que foram essenciais na formação da roça.

Aline Mineiro turbinou sua votação, a ex-panicat teve peso dois no seu voto. Já Dynho, além dos poderes do lampião, estava imune ao resta um, antes mesmo da votação iniciar. Rico Melquiades também ganhou um presentinho. O humorista saiu da dinâmica com R$10 mil.