Aline decide se afastar de Dayane em A Fazenda: 'Relacionamento tóxico'

Aline Mineiro decidiu dar um tempo no relacionamento com Dayane Mello em "A Fazenda 13" (RecordTV). A ex-panicat diz que seguirá jogando ao lado da modelo e seus aliados, mas irá ficar distante da peoa no aspecto pessoal devido a série de gozações sofridas em reação de seu posicionamento no reality show..

Em conversa na casa da árvore, Aline Mineiro relatou que não se sente respeitada por Dayane Mello e diz que não irá ceder a pressão para se moldar ao estilo que a modelo deseja.

"Custa respeitar o meu jeito de ser, custa respeitar o meu choro e o meu momento de tristeza. Cara, eu dou a mão pra caral**, sou amiga pra caral** aqui. Eu não sou obrigada a ser do jeito que ela quer, ela quer me construir, ela que que eu seja do jeito que ela é. Eu sou formada. Pelo amor de Deus, isso que me magoa, isso está me entristecendo".

"Amiga, se ela falar com você, bem, se ela não falar", orientou Rico Melquiades. "Eu vou me afastar, mas eu queria conversar com você para você dar a sua opinião e você entender o meu afastamento", explicou a ex-panicat. "Eu acho que ela tá se perdendo aqui. Ela tá!", opinou o humorista. Aline concordou que Dayane está perdida com o desejo de jogar em "A Fazenda 2021" e também lamentou ver a participante fazer chacota sobre suas atitudes, além de se mostrar fechada para discutir os sentimentos.