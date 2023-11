Alicia diz que tem arrepios ao olhar para Márcia Fu: 'Alma ruim'

Em conversa com Kally na madrugada desta terça-feira (14) em A Fazenda (Record), Alicia reclamou de Márcia Fu e afirmou que tem arrepios apenas ao olhar para a ex-atleta.

Na noite de domingo, as duas peoas protagonizaram uma discussão no jogo da discórdia.

Alicia: "Estou agoniada com tudo. Essa mulher [Márcia] aqui dentro arrepia até o último dedinho do meu pé. Alma ruim!" Alicia: "A pessoa escolhe ser ruim, sabe? Maldade mesmo! Como você explica o sentimento de amor, fidelidade, lealdade?" Segundo a atriz, Márcia está em A Fazenda 15 representando as pessoas ruins e manipuladoras. Alicia: "Todo mundo aqui está representando alguém. Ela representa as pessoas ruins que têm lá fora, que tentam manipular as coisas, que não querem ver erros. Ela me chamou de vaca, falou do meu silicone, da minha maquiagem, disse que eu não faço nada...".