Alex conta para Deolane que Vini disse ter negado droga para ela em balada

Mais uma intriga vai se contornando em A Fazenda 14. Alex repassou hoje (21) para Deolane Bezerra uma fofoca de que antes do confinamento, o participante Vini ligou para ele dizendo que a primeira pessoa com quem ele teria problemas no reality show seria a advogada e contou uma história de que teria negado droga para ela em uma balada.

No fim não deu em nada a história do loló... #AFazenda pic.twitter.com/QQpbQAGBr9 — Central Reality • #AFazenda (@centralreality) September 21, 2022

"Ele falou: olha, vou ser o primeiro a brigar com Deolane. Eu estava em uma festa com ela... Eu estava com loló", disse.

Na frente de Alex, Vini contou a história e Deolane tentou tirar a limpo, afirmando que quer deixar bem claro algo porque é o seu nome que está em jogo e que nem sequer sabia que ele estava na balada. Ela afirmou antes que nunca usou a droga e nem sabe utilizá-la. A câmera foi cortada antes do fim da conversa, mas não houve barraco como muitos estavam esperando.

A ‘doutora’ tem se irritado com Vini no programa. Mais cedo, ela conversou com o participante afirmando que não gosta da forma com que ele fala sobre as mulheres, além de ter dito que ele estava com recalque de Tiago por algum motivo.

Eita que a Deolane soltou que o Vini está com recalque do Tiago por ter gostado dela kkkkkkkkk pic.twitter.com/iaySgnTJud — Altair (@AltairComenta) September 22, 2022