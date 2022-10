Alex comemora ao escapar da roça após vencer prova do fazendeiro

Alex Gallete conseguiu se livrar da berlinda e venceu a prova do fazendeiro da semana. em "A Fazenda 2022" (RecordTV).

Tiago e Rosiane, que também estavam na disputa, foram direto para roça ao lado de Deborah Albuquerque, já na berlinda por ter sido novamente vetada da prova por Rosi.

A quarta prova do fazendeiro consistia em colocar patinhos de borracha em um lago, com pontaria e mira. Os peões deveriam pegar o patinho e levá-los até o lago por meio de uma espécie de tobogã. Com os patinhos no lago, eles precisavam atirar com uma arma de água no patinho e fazê-lo atravessar o lago.

No entanto, havia um diferencial além da velocidade e pontaria: o último patinho estará trancado. Para liberá-lo, os três roceiros deverão "enfrentar" um painel da sorte.