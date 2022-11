A Fazenda: Kerline Cardoso é eliminada com 23,18% dos votos

"Não tinha ideia que era isso aqui e é muito difícil. A estrutura do programa é incrível. Quem organiza as dinâmicas, jogos, tá de parabéns. É muita pressão, eu não esperava que fosse assim. Achei que fui longe até demais, não esperava que ia tão longe assim no jogo", disse Kerline ao se despedir do reality rural.

A ex-BBB Kerline Cardoso foi eliminada de A Fazenda, nesta quinta-feira (24), com 23,18% dos votos. Ela disputou a roça contra Moranguinho, que teve 37,37% dos votos, e Bárbara Borges, com 39,45% dos votos.

