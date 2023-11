Zezé Di Camargo relembra traições a Zilu: 'era bagaceira'

Sobre o fim do casamento com Zilu, o sertanejo considerou: “Eu cheguei num momento e falei: não dá mais para segurar essa onda. Quando eu sai fora, eu fui detonado”, disse.

O cantor disse que apesar das traições, era um bom pai. “Isso não quer dizer que eu deixei de ser um p*** pai, que eu deixei de cumprir com as minhas obrigações. Que eu deixei de amar meus filhos”.

"Eu sou um homem vivido, que passou por todas as experiências com mulheres na vida”, disse.

Zezé Di Camargo participou do PodCats, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, e falou, entre outros assuntos, sobre as suas traições quando era casado com Zilu Camargo.

