Zezé Di Camargo ignora Zilu em série e diz que ex ‘não fez mais que a obrigação de mulher'

Zezé Di Camargo voltou a trazer o clima desagradável da sua separação à tona nesta quinta-feira (9), ao falar sobre Zilu Camargo.

A situação aconteceu após o sertanejo ser criticado por ter ignorado na divulgação do seu reality show da Netflix, “É o Amor: Família Camargo”, a pessoa que esteve ao seu lado quando a sua carreira decolou, e com quem ficou casado por trinta anos. Nas imagens de divulgação da série, Zilu não aparece.

Em suas redes sociais, Zezé minimizou a importância de Zilu em sua vida: "A vida a dois, o sofrimento é dos dois. Ela teve a parte dela, eu tive a minha. Não foi ela que me fez, ela era a mulher que estava do meu lado. Agora, falar que ela fez o meu sucesso, que se não fosse ela… Desculpa, ela não fez mais do que a obrigação dela de mulher de estar do meu lado", disparou.

Antes disso, a matriarca da família vinha usando as redes sociais para divulgar a série, da qual a filha Wanessa também é protagonista. Embora não tenha sido lembrada nas imagens de divulgação, Zilu aparecerá na série, dando um depoimento: "Se eu soubesse que a minha vida ia tomar o rumo que tomou, eu teria ficado totalmente no anonimato. Ninguém iria saber quem era a mulher do Zezé. Hoje, realmente, a gente só fala através do advogado. Quero aprender a perdoar, mas queria que isso viesse do lado dele [Zezé] também", disse Zilu.