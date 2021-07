Zezé Di Camargo detona Rodrigo Faro: ‘vende a mãe por audiência’

A polêmica envolvendo o nome de Rodrigo Faro segue ganhando novos capítulos.

Dessa vez, Zezé Di Camargo resolveu comentar o post de Leo Dias, que mostrou que o apresentador perdeu a paciência com o SBT após uma notícia de que teria se recusado a fazer um teste de covid obrigatório para entrar na emissora, tendo sido no dia seguinte diagnosticado com o vírus.

“Rodrigo é um menino talentoso, um grande apresentador, mas vende até a mãe por audiência. Uma pena!”, disparou o sertanejo.

Rodrigo Faro havia se irritado com o SBT, questionando se a emissora não iria se pronunciar. Ele esclareceu que não se negou a fazer o exame, mas que havia levado um outro teste negativo feito no mesmo dia, e foi liberado de fazer um novo exame por funcionários da emissora.

O apresentador da Record passou o dia no SBT gravando com Eliana e em contato com dezenas de funcionários, sendo diagnosticado com covid no dia seguinte. Saíram notícias informando que o SBT estaria “em pânico” com o fato de Rodrigo ter ido doente à emissora.