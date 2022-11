Zezé Di Camargo comenta namoro de Wanessa com Dado Dolabella: 'outro universo'

Zezé Di Camargo comentou se aprova ou não o namoro de Wanessa com Dado Dolabella. A filha reatou com o ator com quem viveu um romance polêmico no início dos anos 2000.

"Na primeira vez em que eles estiveram juntos, eu não aprovei. Eles eram muito jovens. Não fiquei feliz porque dava muita confusão. Hoje, me parece que estão em outro universo, a cabeça é outra... Quero que ele faça a minha filha feliz, que cuide dela", disse.

O cantor também falou sobre a relação com Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa. "O dia em que a Wanessa e o Marcus se separaram, ele foi lá em casa conversar, e a gente chorou junto. Ele é pai dos meus netos, é um filho para mim. Nunca vou deixar de amar o Marcus", afirmou o ex de Zilu.

Zezé e Dado chegaram a posar juntos no mês passado, quando a cantora assumiu publicamente o romance com o ex nos bastidores de um show em São Paulo. Dado beijou a mão de Zezé enquanto ele cantava durante o show da artista.