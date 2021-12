Zeca Pagodinho, Belo e Dilsinho fazem show em festival de samba e pagode em Barretos

"O Samba Barretos nasceu para ser o maior festival de samba e pagode do Brasil. Nosso planejamento começou bem antes, ainda durante o período da pandemia e temos pensado em cada atração para trazer muita alegria e diversão para o público", diz Luiz Henrique de Deus Silva, um dos organizadores do evento.

A programação já conta com 15 nomes até o momento. Mumuzinho, Turma do Pagode, Pixote, Presença, Vou Zuar, Ferrugem, Karinah, Sorriso Maroto, Karinah, Di Propósito, Envolvência e Akatu completam o lineup.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zeca Pagodinho, Belo, Dilsinho e Menos É Mais estão entre as principais atrações de um festival de samba e pagode em Barretos (interior de SP). O Samba Barretos ocupa o Parque do Peão na cidade nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2022.

