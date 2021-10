Zé Vaqueiro faz festão de casamento e não convida a mãe

Quem acompanhou Zé no altar foi a avó dele, Leônidas de Sá. Para quem não sabe, o cantor foi criado pela avó e não teve muito contato com a mãe.

Em uma live da cerimônia nas redes sociais, Nara de Sá, comentou que não havia sido convidada pelo filho para o casamento. “Se soubesse, eu tinha ido. Que Deus abençoe, meu filho. Se tivesse me convidado, eu tinha ido”, escreveu ela na live com emojis de choro.

Zé Vaqueiro subiu ao altar nesta segunda-feira (25) e fez um festão de casamento com a esposa, Ingra Soares, em Fortaleza. A cerimônia contou com a presença de familiares e amigo famosos, mas a mãe do cantor não esteve no casamento.

