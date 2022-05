Zé Neto volta a criticar Anitta em show após polêmica: 'o leite da vaca não vem da caixinha'

Anitta nunca respondeu ao ataque, mas internautas não perdoaram e passaram a expor o fato do cantor estar, sim, recebendo dinheiro público porque quem paga os cachês da maioria dos shows da dupla são as prefeituras das cidades em que se apresentam.

Zé Neto, da dupla com Cristiano, voltou a fazer críticas a Anitta durante um show na quinta-feira (19) em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A crítica veio após os fãs que estavam na plateia gritarem em coro: “Ei, Anitta, vai tomar no c*”. O sertanejo parou o show e disparou:

