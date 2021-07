Zé Neto tira sarro de sertanejo Tiago por cirurgia de aumento de pênis

O cantor Zé Neto, que já deu o que falar na internet pelo tamanho do atributo ao posar de cueca, tirou sarro do sertanejo Tiago que passará por uma cirurgia para aumentar o tamanho do pênis.

“Uns com pouco, outros com muito”, disparou rindo do colega.

Tiago, que faz dupla com Hugo, pegou a todos de surpresa ao afirmar que faria o procedimento. Atualmente, ele namora a cantora Tânia Mara.