Zé Neto rebate críticas após doar R$ 500 mil a hospital: 'se quiser investigar, estamos à vontade'

A dupla sertaneja doou R$ 500 mil por um show em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, ao hospital Santa Casa de Misericórdia. O valor é referente ao cachê cobrado pelos cantores na apresentação na mesma cidade na última sexta-feira (15).

Zé Neto, da dupla com Cristiano, fez um desabafo nas redes nesta quarta-feira (20). O cantor, 32, abriu uma caixinha de perguntas e respostas nos stories do Instagram e ao ser questionado sobre as críticas que recebeu ao fazer uma doação para um hospital, o sertanejo não segurou a língua.

