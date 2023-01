Zé Neto passa mal é atendido pelo Samu e dupla cancela show

"Pouco antes de subir ao palco eu tive uma crise de ansiedade. Os médicos me atenderam, me medicaram mas, infelizmente, eles constataram que eu não conseguiria fazer o show. Fiquei tonto por causa dos remédios e fui levado para a Santa Casa de Rio Pardo, onde fui bem atendido e liberado depois", explicou.

"Passando primeiramente para pedir desculpas por não ter conseguido fazer a apresentação de ontem. Agradecer a galera pela compreensão e carinho. Queria agradecer também a galera do Samu [Serviço Móvel de Urgência] que me tratou super bem, e fizeram todo pronto atendimento para mim", começou o cantor. Ele revelou, então, ter tido uma crise de ansiedade

Um show da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano na madrugada deste domingo, em Santa Cruz do Rio Prado, interior de São Paulo, foi cancelado em cima da hora. Os cantores, que chegaram a receber os fãs nos bastidores, não subiram ao palco e horas depois o público acabou sendo informado sobre a suspensão da apresentação por motivo de doença. Em um vídeo publicado nas redes neste domingo (22), Zé Neto contou o que teria acontecido com a dupla.

