Zé Neto ganha 600 mil seguidores em 24 horas após 'volume' na sunga em foto

O cantor Zé Neto já ganhou mais de 600 seguidores após viralizar com uma foto em que deixa um 'volume' em evidência na sunga, nesta terça-feira (22). De acordo com o jornal Extra, o sertanejo saltou de 1,7 milhão de seguidores para 2,3 milhões.

A foto chegou a ser excluída por ser considerada 'conteúdo impróprio', mas depois voltou para o perfil.

"Gente do céu, o povo do Instagram voltou a foto. Eles viram que não tem nada de mais. Eu já vi tanta gente com a bunda de fora, com o 'trem' de fora, o meu estava dentro da sunga. Tudo bem que estava frio, mas estava ali, qual é o problema?", comentou o cantor sobre a repercussão da imagem.

Ele e a esposa Natália Toscano estão em Costa do Sauípe, na Bahia.