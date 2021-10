Zé Felipe esculacha héteros tops por fala gordofóbica no TikTok

O cantor Zé Felipe soltou o verbo contra dois jovens que fizeram comentários gordofóbicos no TikTok.

o zé felipe falando do breier KKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/agoMEp7TUV — passarinho da deep web :) (@la_pardal) October 8, 2021

“Eu não treino de segunda a segunda, me cuido, faço dieta, para ficar pegando 'mina' com circunferência abdominal larga”, diz um dos meninos. “Cara, você acha mesmo que a gente treina, se cuida, arruma cabelo, deixa os dentes retos, simplesmente para pegar 'mina' feia, acabada, deprimida”, disse outro.

Zé mostrou o vídeo no Instagram e esculachou: “Ele cuida, ele faz dieta, arruma os dedos e é feio desse tanto, pelo amor de Deus! Um tem que tomar banho com o braço aberto para não descer no ralo e o outro é uma mistura de Marquito, do programa do Ratinho, com o capeta. Quem quer pegar vocês? Pelo amor de Deus”, disse em tom de deboche.