Zé Felipe e acusado de suposto plágio em canção 'Toma Toma Vapo Vapo'

A música Toma Toma Vapo Vapo foi apenas um dos seis hits emplacados por Zé Felipe entre o top 50 das principais plataformas musicais em 2022. Ela já conta com quase 200 milhões de visualizações no YouTube.

"O escritório do cantor Ze Felipe esclarece, através da sua assessoria de imprensa, que tomou conhecimento da ação posposta por José Carlos. Assim sendo, o departamento jurídico está elaborando defesa comprovando que inexiste razão no mérito do pedido, como também que o Zé Felipe é apenas o intérprete da música (cantor), as demais questões deverão seguir entre o autor e gravadoras/produtoras", afirmou a equipe de Zé.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça de São Paulo, o caso foi registrado na Comarca de Bragança Paulista e o autor quer receber R$ 30 mil pelos danos causados caso se comprove uma cópia.

