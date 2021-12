Zé Felipe após Virgínia ter que pagar R$ 2 milhões a Rezende: 'demos 7 vacas'

Zé Felipe resolveu comentar o bafafá judicial entre a esposa, Virgínia Fonseca, e o ex-namorado dela, Pedro Rezende. O filho de Leonardo revelou que o casal pagou a dívida vendendo 7 vacas da fazenda do pai, e ainda criticou a equipe jurídica que cuidou da situação por ter pedido Justiça Gratuita para ela - motivo pelo qual a influencer foi detonada na internet, já que o benefício é direito de pessoas menos favorecidas economicamente.

"O jurídico foi fraco, por isso trocamos! Demos 7 vacas e pagamos a dívida", disparou ele em um comentário na página de fofocas Gossip do Dia.

Virgínia também comentou o caso, mas não quis entrar em muita polêmica. . "Por isso trocamos o jurídico, fui mal instruída na época. Mas como o PRÓPRIO Rezende disse, já tá TUDOOOO resolvido e até ele comemorou. Todo mundo tá feliz".

As vacas - Rapidamente, os nomes do trio foram param nos assuntos mais comentados do Twitter, que reuniu muitos comentários sobre quanto custa uma vaca. Em agosto deste ano, Zé Felipe contou que gastou mais de 1 milhão de reais com gado para a fazenda do pai. Com o valor, ele comprou 250 vacas. Na ocasião, ele afirmou que cada vaca custaria cerca de R$ 5 mil.

Entenda - A briga judicial entre os dois acabou após um acordo em que Virgínia se comprometeu a pagar R$ 2 milhões a Rezende, que a processou por quebra de contrato. Na ocasião, Rezende também debochou, postando a foto da equipe tomando champagne para comemorar: "Jurídico muito forte, bebê. Chora não".

Porque Rezende processou Virginia e vice-versa?

Na época em que namoravam, Virgínia era agenciada pela ADR, empresa de gerenciamento de carreiras pertencente ao youtuber. Depois, resolveu se desvincular antes do fim do contrato. Com isso, Rezende processou a ex, pedindo R$ 4 milhões devido à quebra de contrato. Virgínia chegou a processá-lo de volta, pedindo que a multa rescisória fosse anulada, e pedindo o recebimento de direitos trabalhistas como férias, FGTS, verbas rescisórias e mais.