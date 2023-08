Zanin vota contra descriminalização do porte de drogas, filho 04 de Bolsonaro é alvo de operação e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zanin vota contra descriminalização do porte de drogas, filho 04 de Bolsonaro é alvo de operação, Trump se entrega à Justiça e outras notícias para começar esta sexta-feira (25).

JUSTIÇA

Zanin irrita grupos de esquerda, e direita vibra com 'grata surpresa' no STF. Votos de indicado por Lula em temas como maconha, homotransfobia e princípio de insignificância viram alvo de críticas em grupos do PT.

GOVERNO LULA

Agito de bolsonaristas liga alerta de Exército e PM para 7/9 com Lula. Parte dos apoiadores do ex-presidente defende protesto contra petista e Forças Armadas no DF.

GOVERNO LULA

Projeto que beneficia igrejas trava e esfria flerte entre Lula e evangélicos. Autor da PEC que amplia imunidade fiscal a templos, Crivella ataca Padilha por falta de apoio do governo.

POLÍTICA

PSDB resgata tucano, reabilita Aécio e busca caminho 'nem Lula nem Bolsonaro' após fracasso. Eduardo Leite diz que polarização vai acabar e que partido se tornará alternativa depois de derrota histórica em 2022.

POLÍTICA

Filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan é alvo de operação e chamado de 'comparsa'. Polícia faz buscas em SC e no DF em investigação sobre estelionato e lavagem de dinheiro; defesa se diz surpresa, mas tranquila.

MERCADO

Senado aprova salário mínimo de R$ 1.320; valor pode chegar a R$ 1.421 em 2024. Isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 2.640 também foi autorizada.

VIOLÊNCIA

Bahia vive encruzilhada com guerra entre facções, chacinas e violência policial. Desde 2019, estado é o que mais teve mortes violentas no país; governo aponta redução no ano passado.

PARTIDO REPUBLICANO

Trump se entrega à Justiça, é fichado na Geórgia e fotografado pela 1ª vez como réu. Ex-presidente e 18 aliados são acusados de tentar subverter resultado das eleições de 2020 para manter republicano no poder.

GUERRA DA UCRÂNIA

EUA descartam míssil como causa da queda do avião do Grupo Wagner. Jato da Embraer teve queda abrupta, o que sugere um evento catastrófico a bordo.

MERCADO

Conheça os negócios bilionários dos irmãos donos da 123milhas. Ex-fazendeiros, irmãos Soares Madureira também têm joalheria, operações imobiliárias e holding de investimentos,

SAÚDE

Atendimentos por sinusite crescem mais de 90% no estado de São Paulo. De janeiro a junho, foram registrados 51.154 atendimentos ambulatoriais e 698 internações.

COTIDIANO

Polícia de SP prende quadrilha suspeita de arrombar casas em Pinheiros e Itaim Bibi. Prisão de quatro pessoas, na tarde desta quinta-feira (24), paralisou a rua Cardeal Arcoverde.

FESTA DO PEÃO DE BARRETOS

Peão é internado após ser pisoteado por touro em montaria na festa de Barretos. Desacordado no solo, competidor recebeu cabeçada do animal em disputa da semifinal da Liga Nacional de Rodeio; quadro é estável.

CELEBRIDADES

Alex Atala pede desculpas a Helena Rizzo por comentário machista no MasterChef. Chef elogiou a beleza dela após apontar qualidades profissionais dos outros jurados homens; Helena se diz triste e faz desabafo sobre assédio e misoginia.