Yuri Meirelles quer reencontro com Anitta para pedir perdão: 'me proporcionou tudo'

Yuri Meirelles levou um unfollow de Anitta enquanto estava confinado em A Fazenda. O motivo? O modelo teve falas polêmicas no programa e foi acusado de homofobia.

Em entrevista a Record, Yuri revelou como vai ficar a amizade com Anitta e se vai engatar um relacionamento com Nathalia Valente, com quem teve um affair dentro do reality.

Em sua fala, Yuri diz que vai pedir perdão a cantora. "A questão do unfollow é com ela. "Isso tudo envolve muita coisa sobre a percepção das pessoas e como vão encarar essa atitude. Isso vai vir dela, eu só não quero ficar mal, Yuri com Larissa. Eu vou pedir perdão a ela no WhatsApp, vou falar com ela, eu e ela só, abrir meu coração. Só tenho a dizer a ela que sou grato por tudo e devo muito respeito. Essa questão se ela vai me seguir ou não é outra coisa. Eu só quero ter uma relação legal entre Yuri e Larissa, porque ela me proporcionou tudo", disse.

Para quem não lembra, Yuri ficou conhecido na mídia após protagonizar um clipe polêmico com a 'Poderosa' em que simulam sexo oral em uma comunidade no Rio de Janeiro.

Sobre o romance com Nathalia pós A Fazenda - "A gente está deixando rolar, como pessoas comuns. Passei este final de semana na casa dela. A gente saiu, encontrei dois amigos. Estamos vivendo naturalmente, nos conhecendo, trocando ideias, curtindo um ao outro e aproveitando esse momento pós-loucura. Estamos deixando acontecer", contou.