Yudi Tamashiro ampara a mãe no velório do pai, vítima da Covid-19

A mãe do apresentador, Tânia, também ficou internada mas conseguiu se recuperar. Em um vídeo gravado ao lado do filho antes da morte do marido, ela fez um alerta muito forte sobre a doença.

Yudi Tamashiro e a mãe, Tânia, chegaram nesta quinta-feira, 1º, ao velório de Nelson Tamashiro, pai do apresentador,. Nelson estava internado com complicações da Covid-19, e acabou não resistindo.

