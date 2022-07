'YouTube homofóbico', disparam fãs após censura em clipe de Pabllo Vittar, diferente de Zé Felipe e Thierry

Fãs de Pabllo Vittar estão acusando o YouTube de homofobia após a plataforma censurar de forma desigual o título do clipe da cantora, "Bandid*", e de Zé Felipe e Thierry ("Bandido"), ("XVídeos", em referência ao site de conteúdo pornográfico, e "Eu tô com uma puta"),



A cantora usou as redes sociais para lamentar a censura: "Meninas, vocês lembram quando eu lancei "Bandida" e o Youtube me restringiu fazendo eu colocar um asterisco no final? Zé Felipe acabou de lançar uma música que chama "Bandido". Uma música legal. Só que o Youtube não restringiu ele. Está escrito lá "Bandido", com todas as letras. Eu só fico muito triste quando surge essa discrepância, já que as diretrizes do Youtube são iguais para todas. Por que comigo sempre é assim? Só um desabafo mesmo. Acabei de ver um tuíte no Twitter falando disso e às vezes parece que as pessoas ficam pegando no nosso pé, né? Mas isso só dá mais força para a gente conseguir fazer nossos trabalhos. Mas isso me entristece muito. Muito, muito mesmo".

O clipe "Bandida", lançado por Pabllo em parceria com Pocah em novembro de 2021, teve o alcance reduzido porque quando os fãs buscavam pelo título, não encontravam o clipe na página principal da pesquisa, porque devido à censura do YouTube, a artista precisou colocar "*" na última letra da palavra. Na ocasião, os fãs levantaram a tag "Bandida sem censura".

Zé Felipe lançou neste ano o clipe "Bandido", sem ter o mesmo tipo de problema, o que levantou a questão do tratamento diferenciado para a artista que é ícone na comunidade LGBTQIA+.

"Youtube Homofóbico" ficou nos trending topics do Twitter no Brasil.