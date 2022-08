Yasmin Brunet se revolta após ser chamada de ex de Medina

“Falta de respeito e de profissionalismo absurdo. Assim como todo ser humano tenho um nome e nunca fui conhecida como ex de alguém. Espero que quando esse “jornalista” assine a matéria comece com - matéria feita por ex de fulano”, escreveu ela no Twitter em reposta ao veículo de comunicação.

A matéria falava sobre o flagra do beijão entre a modelo e Enzo Celulari em uma festa em São Paulo. O veículo também intitulou o filho de Claudia Raia e Edson Celulari como ex de Bruna Marquezine.

