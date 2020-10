Yasmin Brunet e Medina postam foto aos beijos nas Maldivas: 'lagoa azul'

Yasmin Brunet e Gabriel Medina estão nas Maldivas. A modelo publicou uma foto no colo do amado, sendo beijada enquanto os dois mergulhavam no mar turquesa do lugar: "Sonho. Nossa lagoa azul", escreveu. Medina também publicou uma foto do casal se olhando; "A gente se fala no olhar. Te amo". Yasmin elogiou: "No paraiso com as minhas flores preferidas e minha pessoa preferida".

Nas Maldivas com Yasmin e a família, o surfista foi recebido cheio de regalias pela equipe de um hotel de luxo que tem diárias de mais de R$ 12 mil, conhecido como um dos melhores pontos de surfe de lá. Medina aproveitou para fazer o que sabe melhor, e já apareceu em fotos surfando no local. "Estamos felizes em receber o surfista Gabriel Medina, número 2 no mundo e 2x Campeão Mundial 2014 e 2018, com sua família e equipe no Cinnamon Dhonveli Maldives!", escreveu o perfil do hotel.

Yasmin e o ex-marido, Evandro Soldati, se separaram em fevereiro, após 15 anos juntos.

Em março, a modelo fez a fila andar com Medina. Logo em seguida, passaram a morar juntos devido à quarentena devido à pandemia, e desde então não se desgrudam mais.