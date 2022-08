Yasmin Brunet diz que via espíritos e relata experiência com ovnis

"Nós estávamos do lado de fora da casa olhando para o céu, e do nada passou uma bola, em tom de verde limão. Ela era muito grande e passou em cima da gente. Depois, sumiu em um segundo, mas não tenho certeza absoluta de que isso era um ovni. Mas ovni real eu também já vi, perto de um lago, na França", finalizou.

A ex de Gabriel Medina também relatou suas experiências com ovnis. "Ovni eu já vi duas vezes 100%, e outra vez eu vi uma luz verde muito estranha e tinha uma pessoa comigo que viu também e ficou em choque. Foi na Califórnia isso, e foi bizarro. Era uma bola verde neon gigantesca, eu juro, estou falando sério".

“Eu via muito espírito quando eu era criança. Morro de medo, real. Gente, como não vai ter medo? Não quero. Eu rezei muito para parar de ver. Eu via real (...) Eu via em forma de gente. Teve uma vez que vi um monte de pedaço de corpo do lado da minha cama. Era muito ruim e eu era muito nova”, contou em entrevista ao t ‘PocCast‘, na última sexta-feira (10).

