Xuxa vende mansão de R$ 45 milhões a cantora e marido bilionário; espia os detalhes

A nova dona da mansão que pertencia a Xuxa Meneghel, no condomínio Malibu, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, é a cantora Karinah, de 40 anos.

O imóvel onde Xuxa morou desde 2009 tem 2780m² de área construída, com 5 suítes (das quais 2 possuem 168 metros quadrados, cada), elevador, cinema particular com banheiro, sala de pilates, sauna, hidromassagem, academia própria, piscina interna e piscina externa, jardim tropical, estúdio de gravação, e um apartamento todo equipado no subsolo com quarto e sala, além de garagem para 6 carros.

Xuxa deixa para os novos moradores os pássaros raros que criava no local, já que as aves, criados soltos, estão acostumados no ambiente, e a nova dona também é amante dos animais. Além disso, a casa é ecologicamente correta, tendo captação de água da chuva para irrigação e lavagem externa. A casa está à venda desde 2018, quando a mãe de Xuxa, Alda Meneghel, faleceu. A apresentadora construiu um pequeno hospital no local para tratar a mãe, que sofria do mal de Parkinson. Após a morte, Xuxa sentiu o peso das lembranças no imóvel gigantesco, onde ficava muito sozinha.

Karinah - A artista que aposta no pagode e samba, tenta se firmar como mulher cantando pagode, algo que dificilmente se vê. Ela já cantou com Alcione e cantou em show com participações de Dudu Nobre, Xande de Pilares e Mumuzinho, tendo a música “Medo de Amar” na trilha sonora de "Salve-se quem puder", da TV Globo. A sua música mais recente, "Insegurança zero (a mãe tá on)", entrou na lista das mais tocadas das rádios especializadas em pagode.

Além disso, Karinah é casada com o empresário bilionário Diether Werninghaus, um dos herdeiros da WEG, de motores elétricos, transformadores e geradores de energia, sendo listado como bilionário na Forbes de 2014, com R$ 6,10 milhões de fortuna. Com ele, a cantora é mãe de gêmeos. Além disso, tem dois filhos jovens de relacionamentos anteriores.