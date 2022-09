Xuxa sobre reencontro com Marlene Mattos: ‘foi punk’

As duas eram tão próximas que Marlene foi madrinha de batismo de Sasha. Mesmo com toda desavenças, a apresentadora reconhece a importância da ex-empresária durante sua trajetória.

Xuxa falou sobre o reencontro com sua ex-empresária Marlene Mattos após 19 anos. As duas romperam a amizade por conta de divergências profissionais.

