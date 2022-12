Xuxa se submete a lipoaspiração: 'estou achando que tirou pouco'

Nesta terça-feira, o ator fez uma declaração à amada: "Somos singulares, mas com tanta afinidade que às vezes parecemos um só e quando discordamos, nos respeitamos! Voce se supera e me surpreende a cada passo, em cada atitude e até em suas teimosias, pois no final das contas, consigo entender onde quis chegar e chegou! A gente ainda vai atravessar outros portais juntos, mais apaixonados e fortalecidos nesse amor que estamos construindo com tanta alegria, respeito e beijo na boca! E aquele sonho de ficarmos velhinhos, de cabeça branca, passos lentos…. vendo nossos netos correndo pela casa continua cada vez mais forte e mais próximo...", escreveu ele no Instagram.

Já de alta, Xuxa está com o companheiro Junno Andrade, com quem está comemorando 10 anos de relacionamento.

Xuxa Meneghel, de 59 anos, se submeteu a uma lipoaspiração no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no último fim de semana, e hoje comentou sobre o procedimento cirúrgico.

