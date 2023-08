Xuxa revela que perdeu a virgindade com Pelé

Your browser does not support the video tag.

A apresentadora Xuxa revelou como foi perder a virgindade com o jogador Pelé. Ela contou detalhes no quinto e último episódio de “Xuxa, o Documentário”, no Globoplay.

Xuxa contou que era muito pressionada para ter relações sexuais por ser considerada como um “Símbolo sexual”, de acordo com palavras dela própria. No entanto, ela destacou que os homens com quem ela se relacionou tinham medo do pai dela, que era militar e era colecionador de armas.

“A gente começou a namorar e ele foi realmente o primeiro cara com quem eu transei legal, assim, na cama e vi o que era. Achei engraçado poder ver de perto tudo”, revelou a rainha dos baixinhos.

Ela também relembrou o abuso sexual que sofreu na infância e reiterou que a invalidação das pessoas a atormentou. “Ouvi várias pessoas dizendo que estava mentindo. Me senti, mais uma vez, violentada”, disse.