Xuxa revela primeira vez com o jogador Pelé

O quinto e último episódio de “Xuxa, o Documentário” chegou ontem (10) a plataforma de streaming do Globoplay. Dentre as revelações feitas pela rainha dos baixinhos, a de que teve a primeira vez com o jogador Pelé (1940 - 2022) foi uma das mais repercutidas nas redes sociais.

Xuxa pontuou que almejava muito perder a virgindade, já que era muito pressionada pelas amigas e também pela mídia, por ser considerada como um “Símbolo sexual”, de acordo com palavras dela própria. No entanto, ela destacou que nenhum companheiro tinha relações com ela, principalmente por medo do pai dela, que era militar e tinha uma coleção de armas.

Em relação ao jogador Pelé, a apresentadora declarou que a primeira vez aconteceu com ele. “A gente começou a namorar e ele foi realmente o primeiro cara com quem eu transei legal, assim, na cama e vi o que era. Achei engraçado poder ver de perto tudo”, revelou.



Além dos pronunciamentos acerca da virgindade, Xuxa relembrou o abuso sexual que sofreu na infância , o qual já havia sido relatado ao programa “Fantástico”, da Rede Globo, em 2012. Ela ainda reiterou que a invalidação das pessoas a atormentou. “Ouvi várias pessoas dizendo que estava mentindo. Me senti, mais uma vez, violentada”, disse.