Xuxa revela por que ‘pacto com Diabo’ e ‘disco ao contrário’ não entraram em documentário

Xuxa revelou os motivos pelos quais algumas lendas sobre sua vida ficaram de fora do documentário. Nos anos 80, diziam que a apresentadora teria um ‘pacto com o Diabo’, as canções dos discos de Xuxa vinham com mensagens diabólicas e a boneca que foi lançada por ela era possuída.

Muitas acreditavam que a apresentadora não podia citar o nome de Deus por isso usava o termo “o cara lá de cima”.

"Fico com pena das pessoas que acreditam nisso, é assinar embaixo que elas são burras. 'A Xuxa teve um pacto com o diabo'. Pelo amor de Deus! Como posso ter um pacto com o diabo se eu tenho o melhor na minha vida? A boneca? Como podem inventar uma coisa dessas... O disco ao contrário.... Qualquer disco ao contrário fica esquisito e você pode colocar tudo que a sua imaginação mande", disse a Rainha dos Baixinhos.

O último episódio do documentário de Xuxa foi disponibilizado na Globoplay na última semana. A série conta a trajetória da Rainha dos Baixinhos.