Xuxa registra queixa-crime contra Sikêra Jr. após derrota na Justiça

Xuxa Meneghel fez um novo apelo à Justiça e dessa vez registrou uma queixa-crime contra Sikêra Jr. Ela quer provar que o apresentador da RedeTV! tem associado seu nome aos crimes de pedofilia e apologia às drogas durante o Alerta Nacional.

De acordo com o Notícias da TV, o novo documento foi protocolado no dia 20 de novembro no Juizado Especial Criminal do Fórum Regional de Santo Amaro, em São Paulo.

"A vileza e a infâmia contida as manifestações pensadas e voltadas a ofender a honra da vítima adquirem relevo ainda mais indecoroso e desprezível, vez que a querelante [Xuxa] foi vítima de abuso sexual na infância e uma das primeiras mulheres públicas a relatar abusos dessa natureza, de modo a manter hígida a luta pelo direito à inviolabilidade sexual de crianças e adolescentes", diz parte do documento.

Ainda segundo a reportagem, os advogados de defesa da 'Rainha dos Baixinhos' qualificam Sikêra como mentiroso, desequilibrado, irresponsável, covarde, machista e misógino. Em um dos pedidos, a defesa apela para que o apresentador seja condenado nos crimes de calúnia, difamação e injúria.