Xuxa namorou filho de presidente dos EUA, John F. Kennedy

Já sobre um possível romance dele com Xuxa, o ator explica: "Ela nunca quis ter nada comigo, mas eu tentava toda hora. A concorrência era forte também. Mas vivemos muita coisa juntos. Quando ela fazia figuração no Planeta dos Homens [1976-1982], a gravação ia até tarde, e eu ia buscá-la. Muitas vezes ela ia comigo de carona de moto até Marechal Hermes, onde ela morava. Íamos também, eu, ela, a Luiza Brunet e o marido, para a casa da Xuxa em Praia Grande".

"Vou até contar um segredo aqui que pouca gente sabe. A Xuxa teve uma parada com o filho do Kennedy. Vê se ela é fraca? Ela não era fraca, não. Eu estava lá em Nova York, e cadê a Xuxa? Ela saiu com John John", disse.

Xuxa Meneghel teve um romance com o filho de um dos políticos mais lembrados do mundo, John F. Kennedy. Pelo menos é o que garante Sérgio Mallandro, amigo de longa data da Rainha dos Baixinhos.

