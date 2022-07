Xuxa Meneghel relembra como Michael Jackson a pediu em casamento

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Entre gritos, empurra-empurra e fãs vestidos de paquita, Xuxa Meneghel participou de uma brincadeira de verdadeiro ou falso na Bienal do Livro de São Paulo neste domingo (10) e confirmou os boatos de que Michael Jackson, morto em 2009, já quis ter filhos com ela.

"Queriam que eu construísse uma família com ele, que eu levasse um filho dele no ventre. Estava no contrato", afirmou a apresentadora, que, fora da televisão aberta, voltou a se dedicar à carreira de atriz e se lançou como escritora, o que a levou à Bienal do Livro para lançar seus livros infantis.

Os boatos são antigos. À Nany People numa live transmitida no Instagram durante os primeiros meses da pandemia, Xuxa também falou sobre o caso. Ela disse que o convite veio num jantar nos anos 1990 com o Rei do Pop em Neverland, a mansão do cantor nos arredores de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Xuxa afirmou ter descoberto no jantar que, para sua surpresa, Jackson era seu fã, conhecia sua dieta, com restrição a carnes, seu amor por animais e sua carreira voltada às crianças brasileiras.

Ao se despedir, o empresário de Jackson teria entregado à apresentadora um contrato que determinava que ela se casasse com o cantor, que tinha gostado de sua beleza, e gerasse seus filhos.

Por meio de seus representantes, a cantora, que ainda não tinha dado à luz a Sasha, negou o pedido do cantor. "A resposta do meu agente para ele foi: 'Ela sonha em ser mãe, mas ser mãe, não ser alguém para levar os bebês no ventre e só'."