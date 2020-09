Xuxa Meneghel defende mulher que deu tapa outra em briga no Leblon

Não se comentou outra coisa no fim de semana se não a briga de duas mulheres no Leblon, em que uma pula de um conversível e agride outra em um bar após levar uma garrafada.

Xuxa Meneghel também comentou sobre o assunto e saiu em defesa de Sheila, a mulher de biquíni que agrediu a cliente do bar identificada como Aline Araújo. Logo após o tapa, o marido de Aline vai atrás de Sheila e arranca a parte de cima do biquíni dela.

“O cara é um panaca e a invejosa da 'muié' que levou um tapa devia ter levado dois! Minha mãe me ensinou que violência gera violência. Não bate em ninguém, mas também não leva. A mulher do carro tava na dela, e a outra errou. Acho que a mulher do bar aprendeu”, escreveu a apresentadora no post publicado pelo colunista Leo Dias.