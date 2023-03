Xuxa culpa ex-empresária por falta de paquitas negras: ‘Marlene não queria’

Na ocasião, Bombom afirmou que via o programa, mas não se sentia representada. “Eu sou de orfanato e lá a gente via muito programa da Xuxa. Meu sonho era poder invadir aquela televisão e poder estar lá e ser uma paquita, mas eu sei que meu sonho estava muito longe porque as paquitas eram muito loiras e eu não poderia estar ali por ser negra”, disse. Xuxa e Marlene Mattos romperam a parceria que mantiveram por 20 anos.

A apresentadora Xuxa Meneghel afirmou que não havia paquitas negras porque a ex-empresária, Marlene Mattos, não queria. A declaração foi dada durante a participação da “rainha dos baixinhos” no programa Altas Horas, no sábado, 11.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.