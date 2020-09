Xuxa, Angélica e Eliana publicam foto de reencontro e agitam web

Xuxa, Angélica e Eliana agitaram a web ao surgirem juntinhas neste domingo (27). O trio se reuniu na casa da apresentadora da Globo no Rio de Janeiro.

"Então se eu não consegui com a foto anterior com essa eu consigo... tenho certeza que consigo escutar um coro de vou de taxi, os dedinhos... porque TODO MUNDO TA FELIZZZZ @eliana @angelicaksy", escreveu a eterna 'Rainha dos Baixinhos' ao publicar um vídeo do reencontro.

Em outro clique aparece Luciano Huck e Juno. O trio já havia se reunido em 2019 para gravar um comercial para uma marca de cosméticos.