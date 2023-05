Xororó comenta representação da dupla com Chitãozinho por irmãos Simas: 'somos mais bonitos'

Chitãozinho elogiou a escolha dos atores e notou a diferença na altura dos atores que é maior que a deles: “Eu fiquei feliz de ver um homem daquele tamanho me representando, me deu orgulho”.

“Somos mais bonitos! Ficou muito bom! Na época, usávamos aquele cabelo comprido, com mullet arrepiado”, brincou Xororó em conversa com Leo Dias, do Metrópoles.

Chitãozinho e Xororó comentaram o que acharam dos irmãos Rodrigo e Felipe Simas os interpretando na série "As Aventuras de José e Durval", do Globoplay.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.