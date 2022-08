Xande Negrão chega a evento com namorada nova minutos depois de Marina Ruy

O empresário chegou ao lado da nova namorada, Elisa Zarzur, de 23 anos, minutos depois da ex com quem foi casado por três anos. O casal assumiu o namoro em junho e vem trocando declarações apaixonadas nas redes sociais. Elisa é conhecida de Marina Ruy Barbosa, de quem Xande se separou em janeiro de 2021.

Marina Ruy Barbosa e o ex-marido Alexandre Negrão quase ficam cara a cara no tapete vermelho do Baile do BBB, evento promovido por Beto Pacheco, que reuniu famosos em São Paulo na sexta-feira (26).

