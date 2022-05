Xande de Pilares encerra a sequência de shows no palco Campo Limpo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao som de "Do You Still Love Me?", do Bob Marley, o público do palco Campo Limpo aguarda Xande de Pilares. O sambista foi o escolhido para encerrar as apresentações do dia.

Enquanto a banda prepara o palco, parte dos que aguardam a apresentação, mesmo que de forma adiantada, ensaim o grito "começa, começa".

O público é maior que os demais show. Desta vez, não só a praça está cheia mas também as ruas ao redor.

Uma opção para aliviar a ansiedade dos shows são as barraquinhas de alimentação. Os preços são populares: o pastel, cachorro quente e acarajé são vendidos a R$ 10. Entre as bebidas, o uísque com energético e gelo de coco -bebida comum em bailes funk de São Paulo- custam R$ 30. A cerveja está a R$ 5.